Neueröffnungen in Rottweil Kubanisches Flair und Wechsel in der Bäckereilandschaft

Die einen schließen, die anderen öffnen: In der Rottweiler Innenstadt tut sich aktuell so einiges. Umgebaut werden die Räumlichkeiten der Bäckerei im markanten roten Gebäude am Hauptstraßenkreuz. An der Fassade steht zwar noch "bumüller back", doch der Aushang im Fenster informiert, dass dort am Dienstag, 20. Juli, eine "Sternenbäck"-Filiale eröffnen wird.