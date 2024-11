Niemand blieb ruhig sitzen: Familienkonzert des Coskun-Trios kommt in Ettenheim gut an

Familienkonzert des Coskun-Trios kommt in Ettenheim gut an

1 Kinder und Erwachsene durften sich bei dem Konzert auch selbst an den Trommeln versuchen. Foto: Birkle

Die Musikfreunde Ettenheim hatten zur „Trommelwelt des Orients“ eingeladen. Der Höhepunkt des gut besuchten Familienkonzerts war das gemeinsame Musizieren der Besucher mit dem Coskun-Trio.









Die Vorsitzende der Musikfreunde Ettenheim, Urte Lucht, begrüßte zu Beginn des Konzerts alle Gäste im Bürgersaal und freute sich, dass so viele Familien mit ihren Kindern zu diesem besonderen Familienkonzert gekommen waren. Das Coskun-Trio – unter der Leitung von Murat Coskun, Tochter Malika und Sohn Yascha – zogen von Anfang an mit ihren Darbietungen und Klängen alle in ihren Bann. Sie ließen eine Welt erleben, die immer wieder fasziniert, mitnimmt und niemanden im Saal „ruhig sitzen lässt“.