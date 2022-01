Eintragungen in Impfbuch Balingerin wegen Urkundenfälschung angeklagt

Eine 60-jährige Balingerin soll Ende November 2021 in einer Bisinger Apotheke ein Imfbuch mit falschen Eintragungen vorgelegt haben – deshalb ist sie wegen Urkundenfälschung angeklagt. Der Prozess ist am Dienstag in Hechingen.