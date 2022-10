7 Wenig Wasser fließt im Bett der Dreisam. Generell sind die Grundwasserbestände in Deutschland aktuell sehr niedrig. Foto: von Ditfurth

Die Grundwasserstände und Quellschüttungen in Baden-Württemberg sind aktuell auf sehr geringem Niveau. Vielerorts wurden für den August die niedrigsten Werte seit 30 Jahren erreicht. Wir geben einen Überblick, wie es in der Region ausschaut.















"Wir haben uns die Regionen angeschaut, in denen es zu viel oder zu wenig Wasser gibt - und einer der Hotspots ist Deutschland." Neben der Region um Lüneburg und Bayern gehört auch Baden-Württemberg zu den Gegenden, in denen sich dieser Trend am deutlichsten zeigt. "Deutschland hat innerhalb von 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren. Das ist unfassbar viel." Diese Sätze stammen aus der ARD-Doku "Bis zum letzten Tropfen" - gesagt hat sie James Famiglietti, Direktor des Global Institute for Water Security an der Universität von Saskatchewan (Kanada).

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) veröffentlicht jeden Monat einen Zustandsbericht über die Grundwasservorräte. Im Fazit für den August heißt es unter anderem: "Ende August 2022 bewegen sich die Grundwasserstände und Quellschüttungen in Baden-Württemberg auf niedrigem Niveau, überwiegend im Bereich des unteren Normalbereichs und teilweise darunter. Vielerorts wurden für den August die niedrigsten Werte seit 30 Jahren erreicht."

Was ist Grundwasser?

Doch was verstent man eigentlich unter Grundwasser? Das Umweltbundesamt definiert den Begriff folgendermaßen: "Grundwasser ist Teil des Wasserkreislaufs. Es stammt ganz überwiegend aus Regenwasser, das durch den Boden und den Untergrund bis in die Grundwasserleiter sickert. Oberflächennahe Grundwasservorkommen versorgen Pflanzen mit Wasser und bilden wertvolle Feuchtbiotope." Über 70 Prozent des Trinkwassers in Baden-Württemberg stammen aus Grundwasser.

Auf Anfrage unserer Redaktion, welche Gründe für die niedrigen Werte anzuführen sind und welche Faktoren grundsätzlich die Grundwasserbestände beeinflussen, erklärt Pressesprecherin Tatjana Erkert: "Die Dynamik der Grundwasserverhältnisse wird durch zahlreiche Komponenten geprägt, unter anderem dem Niederschlag, der Lufttemperatur und Jahreszeit, dem Aufnahmebedarf von Pflanzen und der Vegetation, den Wechselwirkungen mit den oberirdischen Gewässern und den Entnahmen zu Versorgungs- und Beregnungszwecken."

Trockenheit als Hauptgrund

Relevant sei zudem, dass die seit 2003 neubildungsschwachen Jahre nun mit etwas Verzögerung eine immer größere Rolle spielen. "Die lang anhaltende Trockenheit ist jedoch der Hauptgrund für die aktuell angespannte Situation", so Erkert.

Auch in unserer Region gibt es mehrere Messstellen. Sie wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Grundwasserüberwachungsprogramm aufgenommen. Am ältesten ist Donaueschingen (1925). Es folgen Eutingen im Gäu (1977), Rottenburg (1984), Freudenstadt (1992), Oberndorf (2004) und Mönchweiler (2007). Eine Übersicht über den Verlauf der Grundwasservorräte in den vergangenen 30 Jahren haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Tendenz in der Region eher rückläufig

Auffällig: An vier der sechs Standorte sind Grundwasserbestände auf einem unterdurchschnittliche Niveau - zudem ist die Tendenz rückläufig. Ausnahmen bilden Oberndorf mit mittleren Vorräten und einer stabilen Tendenz sowie Donaueschingen mit mittleren Vorräten und einer ansteigenden Tendenz.

Besonders die Standorte in Freudenstadt, Eutingen und Rottenburg weisen sehr niedrige Werte auf. Wieso das so ist? Laut Erkert hängt dies mit der allgemein rückläufigen Entwicklungstendenz des Schwarzwalds und seiner Umgebung zusammen. So gebe es für die besonders angespannte Niedrigwassersituation in dem betroffenen Bereich meteorologische Gründe und/oder messstellenspezifische Erklärungen. Erkert konkretisiert: "Relief und Hydrogeologie dürften eine wesentliche Rolle spielen, da es sich bei den drei Standorten um eine Karstquelle (Rottenburg) und zwei Wasserstandmessstellen (Eutingen/Freudenstadt) in geklüftetem Festgestein mit besonders ausgeprägter Schwankungsdynamik handelt."

Karstquellen sind natürliche Stellen, an denen Wasser austritt. Es handelt sich dabei nicht um Grundwasser, das in der Regel nur in geringen aber gleichmäßigen Mengen austritt, sondern um Regen- und Oberfläschenwasser, das in den rissigen und zerklüfteten Karstgebieten sehr schnell in unterirdische Höhlen- und Gangsysteme versickert. Die bekannteste und wasserreichste Karstquelle Deutschlands ist der Blautopf in Blaubeuren.

Engpass nicht auszuschließen

Befinden wir uns also wirklich in der schlechtesten Lage seit 30 Jahren? Im Monatsbericht August des LUBW heißt es auch: "Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung sind aufgrund der aktuellen Beobachtungen nicht absehbar. Bei niederschlagsarmer Witterung ist Wasserknappheit in Gebieten, die vorwiegend mit Quellwasser versorgt werden, im weiteren Jahresverlauf jedoch nicht auszuschließen."

Auf unsere Nachfrage, ob und wann es denn in der Vergangenheit "großräumige Engpässe" gab, merkt Erkert an: "Das kam bisher nicht vor. Die aktuelle Grundwassersituation ist jedoch vergleichbar mit den Zeiträumen 1975/1976, 2003/2004 und 2018/2020 und zählt zu den niedrigsten Situationen seit den 1970er-Jahren."

Verbessert der viele Regen die Lage?

Im August-Bericht hatte es in der Prgonose für den September unter anderem geheißen, dass bis zum Herbst keine nennenswerte Grundwasserneubildung stattfinden wird und weitere Rückgänge der Grundwasservorräte möglich seien. Der sehr regenreiche September stimmt das Bild aber wohl etwas positiver.

Michel Wingering, Mitarbeiter beim LUBW, erklärt auf unsere Nachfrage: "Die unerwartet starken Niederschläge kamen in der Tat sehr gelegen und konnten bereichsweise auch Grundwasseranstiege bewirken. Im Monatsmittel dürfte von einer Stabilisierung der Grundwasservorräte auszugehen sein." Große Sprünge seien jedoch nicht zu erwarten. Dies hänge laut Wingering mit der Tatsache zusammen, dass sich die Bodenfeuchte zwar erholt hat, der Grundwasserneubildungsprozess aber in den meisten Landesteilen noch nicht gestartet ist. "Wenn es so weiter regnet, wird dieser Prozess in den nächsten Wochen aber Fahrt aufnehmen", so Wingering.

Info: Wie viel kostet eigentlich Trinkwasser?

Grund- und Trinkwasser hängen stark zusammen, da wie erwähnt 70 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser stammen. Unter Trinkwasser versteht man per Definition Süßwasser mit einem so hohen Grad an Reinheit, dass es für den menschlichen Gebrauch, insbesondere zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen, geeignet ist.

In einer Übersicht der Landeskartellbehörde für Energie und Wasser Baden-Württemberg zu den Trinkwasserpreisen für Haushaltskunden im Jahr 2021 wurden 83 Wasserversorgungsunternehmen, die privatrechtliche Entgelte von ihren Kunden verlangen, verglichen. Dabei sind die Preise im Vergleich zur Preisübersicht 2019 um 3,42 Prozent angestiegen. Das billigste Wasser in Baden-Württemberg bieten mit 1,99 Euro pro Kubikmeter die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen an. Am teuersten von den 83 Anbietern ist es mit 3,54 Euro pro Kubikmeter beim Stadtwerk Külsheim.

Das billigste Wasser in unserer Region gibt es mit 2,70 Euro bei den Stadtwerken Rottenburg. Dies bedeutet Platz 29 im Preisvergleich. Auf Platz 33 liegen die Stadtwerke Freudenstadt (2,72 Euro), auf 39 folgen die Stadtwerke Schramberg (2,80 Euro) und auf Platz 48 die Stadtwerke Bad Herrenalb (2,87 Euro). Weiter hinten im Ranking liegen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen auf Platz 60 (2,97 Euro), Albstadt auf Platz 73 (3,15 Euro) und fast ganz am Ende auf Platz 80 Calw (3,34 Euro).