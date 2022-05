Was ist der Grund für die wenigen Corona-Fälle im Kreis Rottweil?

1 Die Inzidenz ist weit unten – geniest und gehustet wird aber trotzdem. Es gibt wieder etwas mehr Grippefälle. Foto: Gambarini

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen















Link kopiert

Kreis Rottweil - Ein erster Platz im Land ist ja grundsätzlich mal positiv. Der Kreis hat diesen Titel übrigens schon einmal errungen: am 20. März vergangenen Jahres mit 48,6 – ein "Inzidenzchen" quasi. Jetzt reichte der Wert von 186,9 am Donnerstag wieder zum Spitzenplatz. Und auch am Freitag fällt die Inzidenz erneut auf 177,6. Weiterhin der beste Wert, gefolgt von Waldshut (196,2) Doch kann man darauf wirklich stolz sein? Woher rührt diese niedrige Inzidenz denn überhaupt? Zufall? Besonders vorsichtige Bürger? Oder wird womöglich im Kreis Rottweil einfach kaum noch getestet? Wir haben beim Gesundheitsamt nachgefragt.