Nach dem Virusausbruch in Tennenbronn am Samstag hat sich die Pandemielage im Kreis beruhigt. Es gibt nur einen neuen Fall. Die Inzidenz liegt unter 50 – keine andere Region im Land liegt darunter.

Kreis Rottweil - Während die Viruswelle am Samstag durch Tennenbronn rollte und es insgesamt 17 neue Fälle gab, bleibt es am Tag danach im Landkreis offensichtlich ruhig. Die Kreisbehörde gibt am Montagmorgen für den Vortag gerade einmal einen neuen Fall bekannt – in Hardt. Ansonsten ist nichts weiter passiert.

Tennenbronn zeigt, wie schnell sich Lage ändern kann

Mit Tennenbronn indes ist der Fall eingetreten, vor dem sich das Gesundheitsamt in der Medienkonferenz in der vergangenen Woche zumindest indirekt fürchtete: ein größerer Ausbruch. Damit ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz wieder nach oben geklettert. Am Sonntag blieb sie knapp unter 50. Am Montag auch, sie beträgt aktuell 48,6. Rottweil war und ist seit Tagen der einzige Kreis, der unter 50 bleibt. Um unterhalb des Grenzwertes zu bleiben, dürften sich im Schnitt pro Tag nicht mehr als zehn Menschen mit dem Virus anstecken.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 5293 Kreisbewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. 87 Fälle gelten als aktiv, 143 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. In den allermeisten Gemeinden ist das Infektionsgeschehen abgeflacht. Es gibt sechs Kommunen ohne einen aktiven Fall, in vielen weiteren sind es es nur einer und bis zu vier oder fünf. Wie schnell es sich ändern kann, zeigt das Beispiel Tennenbronn.