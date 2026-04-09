Niederschwelliges Angebot: Der Familientreff in Grenzach lebt aus sich selbst

Der Familientreff Alte Apotheke in Grenzach unter Regie des Familienzentrums Rheinfelden hat sich etabliert. Etliche Angebote sind entstanden und entwickeln sich fort.
Kürzlich besuchte die grüne Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann den Familientreff in der Alten Apotheke in Grenzach, der vom als Verein organisierten Familienzentrum Rheinfelden betrieben wird. Im Gespräch mit Birgitt Kiefer, Geschäftsführerin des Familienzentrums Rheinfelden, Susanne Göb, Koordinatorin des Familientreff „Alte Post“ in Wyhlen, und Hana Roschman, Koordinatorin des Familientreff „Alte Apotheke“ in Grenzach, wurde deutlich, wie wichtig die niederschwelligen Angebote des Familienzentrums für Kinder, Eltern, ältere Menschen und viele weitere Personen sind.