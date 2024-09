Mehr Regen fiel nur einmal in den 80er-Jahren

1 Verregneter Donnerstagabend in Balingen Foto: Schatz

So viel Regen wie am Donnerstag erlebt die Wetterstation Balingen-Heselwangen nicht alle Tage. Auch wenn der Rekord nicht gebrochen wurde, kam einiges runter.









In den Abendstunden des Donnerstags zogen mehrere Gewitter über die Station in Balingen-Heselwangen hinweg. Aus diesen Gewitterwolken fielen in der Summe 87,6 Millimeter oder Liter pro Quadratmeter.