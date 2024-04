Waffendiebstahl am Güterbahnhof in Maschen

1 Sichergestellte Schusswaffen aus dem Diebstahl werden in Hamburg präsentiert. Foto: Markus Scholz/dpa

Die Täter schlugen am Rangierbahnhof bei Maschen zu und versteckten 40 halbautomatische Langwaffen in einem Erdbunker. Als zwei Männer sich der Stelle näherten, warteten dort schon die Ermittler.









Hamburg/Hannover/Nürnberg - Ermittler haben in einem Erdbunker 40 halbautomatische Langwaffen gefunden, die Täter zuvor aus einem Container am Rangierbahnhof in Maschen südlich von Hamburg gestohlen haben sollen. Zwei Männer im Alter von 49 und 30 Jahren seien am 6. April festgenommen und Haftbefehle erlassen worden, sagten Vertreter von Bundespolizeidirektion Hannover und Staatsanwaltschaft Lüneburg bei einem Pressetermin in Hamburg. Sie sprachen von einem "großartigen Erfolg".