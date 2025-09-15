Niederlande: Unfall mit Segelschiff: Fünf Schüler leicht verletzt

1 In den Niederlanden verletzten sich fünf Schüler aus Potsdam bei einem Unfall mit einem Segelboot. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa Schüler aus Deutschland machen einen Segelausflug in den Niederlanden. Plötzlich prallt das Schiff gegen einen Frachter.







Link kopiert



Harlingen (dpa) -Bei einem Schiffsunfall in den Niederlanden sind fünf Schüler aus Deutschland leicht verletzt worden. Am Sonntagabend war bei der Hafenstadt Harlingen im Norden des Landes ein historisches Segelschiff mit den Jugendlichen aus ungeklärter Ursache gegen ein Frachtschiff geprallt. Fünf Schüler hätten anschließend über Kopfweh geklagt und hätten blaue Flecken, sagte ein Sprecher der Rettungsgesellschaft der Deutschen Presse-Agentur. "Sie waren vor allem sehr erschrocken."