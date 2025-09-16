Niederlande: Niederlande feiern Prinsjesdag mit allen Prinzessinnen

Am traditionellen «Prinsjesdag» eröffnet der König traditionell das parlamentarische Jahr. Doch für viele Niederländer ist es vor allem die Chance, die königliche Familie live zu sehen.
Den Haag - Der niederländische König Willem-Alexander hat mit der Thronrede traditionell das parlamentarische Jahr eröffnet. Bei der Verlesung im königlichen Theater von Den Haag waren auch Königin Máxima (54) und erstmals auch alle drei Töchter dabei. Denn alle Prinzessinnen, Kronprinzessin Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18), sind nun volljährig.