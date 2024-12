Nach Explosion: Königspaar besucht Unglücksort in Den Haag

1 Am frühen Samstagmorgen hatte es bei dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus zwei Explosionen gegeben. Foto: Josh Walet/ANP/dpa

Zwei Tage nach der verheerenden Explosion von einem Mehrfamilienhaus wurde ein sechstes Todesopfer geborgen. Die Bergungsarbeiten und Ermittlungen gehen weiter.









Den Haag - Zwei Tage nach der verheerenden Explosion eines Wohnhauses in Den Haag haben König Willem-Alexander und seine Frau Máxima die Stelle der Katastrophe besucht. Der König sagte, er sei geschockt über das Ausmaß der Verwüstung in dem Wohnviertel. "Mir zittern die Knie", sagte er am Ende des Besuches zu Reportern.