Niederlande: Auto fährt Schülergruppe bei Fahrradausflug an – Drei Tote

Ein Ausflug in den Niederlanden endet tragisch: Ein Autofahrer erfasst mit seinem Fahrzeug mehrere Grundschüler. Drei Menschen sterben, darunter zwei Kinder, weitere werden schwer verletzt.

Vogelwaarde - In den Niederlanden ist ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gefahren. Zwei Kinder und ein Erwachsener kamen dabei ums Leben, teilten die Behörden der Provinz Seeland im Westen der Niederlande mit. Das Auto sei auf einer Bundesstraße bei Vogelwaarde ins Schleudern geraten und erfasste die Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern, die einen Schulausflug machten.

Vier weitere Kinder seien schwer verletzt worden. Der Fahrer soll mit seinem Fahrzeug in einer Kurve weiter geradeaus gefahren sein und die Schülergruppe auf dem Radweg erfasst haben, berichtete der Sender NOS.

Gruppe aus Grundschülern – Eine Person festgenommen

Die Schüler stammten von einer Grundschule in Axel und waren mit ihren Begleitern auf dem Weg zu einer Schulfreizeit, berichtete der Sender Omroep Zeeland. Am Unfallort sei ein Mensch festgenommen worden. Ob es sich um den Fahrer des Wagens handelte, wurde nicht bekannt.

Fotos vom Unglücksort zeigten ein schwerbeschädigtes Auto, das in einen Graben neben der Straße zum Stehen gekommen war. Die Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Verletzten wurden in Kliniken nach Gent, Antwerpen und Rotterdam gebracht.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten reagierte schockiert auf das Unglück: "Was für jedes Kind und jede Grundschule ein Highlight sein sollte – der Schulausflug – endet in einem Alptraum."