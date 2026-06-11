Niederlande: Auto fährt Schülergruppe bei Fahrradausflug an – Drei Tote

Ein Ausflug in den Niederlanden endet tragisch: Ein Autofahrer erfasst mit seinem Fahrzeug mehrere Grundschüler. Drei Menschen sterben, darunter zwei Kinder, weitere werden schwer verletzt.
Vogelwaarde - In den Niederlanden ist ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gefahren. Zwei Kinder und ein Erwachsener kamen dabei ums Leben, teilten die Behörden der Provinz Seeland im Westen der Niederlande mit. Das Auto sei auf einer Bundesstraße bei Vogelwaarde ins Schleudern geraten und erfasste die Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern, die einen Schulausflug machten.