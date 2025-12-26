Niederlande als Vorbild: Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert eindringlich Böllerverbot an Silvester

Über die private Silvester-Böllerei wird seit Jahren gestritten. In den Niederlanden ist privates Feuerwerk ab 2026 komplett verboten. Genau das fordert auch die Bundesärztekammer.
In der Debatte um ein Böllerverbot an Silvester hat Ärztepräsident Klaus Reinhardt eindringlich an die Innenminister von Bund und Ländern appelliert, ihrer Verantwortung zum Schutz der Bevölkerung gerecht zu werden. "Die Innenminister von Bund und Ländern müssen endlich handeln und die Bevölkerung vor den Gefahren der Knallerei schützen", sagte der Präsident der Bundesärztekammer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.