Niederlage vor 5200 Zuschauern: FC 08 Villingen bei Kickers Offenbach - hier gibts die Bilder

27 Der FC 08 Villingen gastierte vor über 5000 Zuschauern im Stadion am Bieberer Berg bei Kickers Offenbach. Foto: Marc Eich

Trotz großem Kampfgeist und zwischenzeitlichem Anschlusstreffer durch Karlo Kuranyi stand der FC 08 Villingen am Ende mit leeren Händen da: Beim 1:3 in Offenbach brachte eine Mischung aus individuellen Fehlern und der Roten Karte für Kapitän Nico Tadic die Nullachter auf die Verliererstraße. Vor über 5000 Zuschauern im Stadion am Bieberer Berg wehrten sich die Villinger von Trainer Steffen Breinlinger tapfer – mussten sich aber einem effektiven Gegner geschlagen geben.