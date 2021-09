1 Beim Spiel gegen Ehningen wurden den Empfingern der vermeintliche Führungstreffer nicht anerkannt. Zum Unverständnis der Spieler und ihres Trainers. Foto: Wagner

Eine unglückliche Heimniederlage kassierte die SG Empfingen im Spitzenduell gegen den TSV Ehningen.

SG Empfingen – TSV Ehningen 0:1 (0:1). Aufgrund einer überlegen geführten zweiten Hälfte wäre zumindest ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen, zumal der vermeintliche Führungstreffer der Wolf-Truppe durch eine fast schon peinliche und ungerechtfertigte Schirientscheidung aberkannt wurde.

Die Gäste begannen ballsicher und hatten auch die größeren Spielanteile gegen zum Teil nervös spielende Empfinger, denen besonders im Spielaufbau die Genauigkeit fehlte. Die Mannen vom Trainerteam George Berberoglu/Javier Klug pressten sehr früh und provozierten so einige Fehlpässe. Chancen blieben aber auf beiden Seiten vorerst Mangelware.

Führung nach Eckball

Nach einer halben Stunde dann die Szene, die zu allerhand Diskussionen auf und neben dem Platz führte. Nach einem Getümmel im Ehninger Strafraum schob Jonas Bucci die Kugel zur vermeintlichen Führung ins Netz. Der baumlange Gästekeeper Mustafa Görkem kam ohne Berührung Buccis dabei zu Fall, der unter Beobachtung stehende Schiri Daniel Röbbeling unterbrach die Begegnung und setzte sie mit der Begründung "ohne Torwart kein Spiel" mit Schiedsrichterball fort, was außer ihm selbst wohl niemand verstand.

Kurz danach fabrizierte der sonst so umsichtige Timo Theurer einen ungewollten Querschläger, was einen Eckball zur Folge hatte, den Yannik Bartmann zur Gästeführung einköpfte. Da kam die Halbzeitpause gerade recht, um die aufgeheizten Gemüter etwas zu beruhigen.

Im zweiten Abschnitt fand die Wolf-Elf immer besser ins Spiel und kam zu zahlreichen Tormöglichkeiten. So musste der Gäste-Keeper zunächst einen Schuss von Theurer abwehren und als Uwe Heckele zu einem Solo ansetzte, legte er sich den Ball einen Tick zu weit vor, sodass wieder der Gästeschlussmann klären konnte. Die größte Ausgleichschance hatte dann Christian Gier, als er völlig blank stehend aus circa zehn Metern verzog. Es sollte aber noch dicker kommen, als selbst der treffsichere Nikolai Scheurenbrand mit einem Strafstoß am langen Torspieler scheiterte. Somit stand die erste, unglückliche, Saisonniederlage für die Platzherren fest. Am nächsten Spieltag wird Empfingen mit dem VfL Nagold wiederum einen Titelaspiranten zu Gast haben.

Tore: 0:1 (37.) Yannik Bartmann

Mannschaft

SG Empfingen: Matthias Müller, Daniel Schima, Matthias Mock Florian Schweizer,(71. Max Blocher),Fabian Singer (75. Sergen Erdem), Uwe Heckele, Dominik Bentele, Jonas Bucci (46. Christian Gier), Timo Theurer, Nikolais Scheurenbrand, Pascal Seil

Trainerstimmen

Philipp Wolf (SG Empfingen): "So ungerecht kann Fußball sein. Da gehen wir in Führung und der Schiri trifft so eine Entscheidung die sich durch nichts rechtfertigen lässt, weil keine Berührung von uns beim Keeper stattfand."

George Berberoglu (TSV Ehningen): "Es war ein Kampfspiel, indem wir in der ersten Hälfte Vorteile hatten. Im zweiten Abschnitt war eine sehr gute Empfinger Elf hochüberlegen, sodass unser Erfolg eigentlich nicht verdient ist.