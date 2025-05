1 Der SC Freiburg hat das Rennen um die Champions League gegen Frankfurt knapp verloren und spielt in der kommenden Saison Europa League. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Nach der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt ist klar: Der SC Freiburg verpasst die Königsklasse und spielt in der kommenden Saison in der Europa League.







Link kopiert



Wer am Samstagmittag in Freiburg unterwegs war, der konnte dem Spiel im Europa-Park-Stadion nicht entkommen. Schon Stunden vor dem Spiel war der Dresscode in der Stadt „Trikot“, an fast jeder Fahrrad-Ampel wurde über die Chancen des SC Freiburg auf die Champions League diskutiert.