Niederlage gegen Augsburg Schwenninger Wild Wings gehen im Heimspiel leer aus

Nach wenigen Minuten konnten die Wild Wings ihre Überlegenheit in ein 1:0 (10.) gegen Augsburg ummünzen. Verteidiger Marius Möchel hatte abgezogen – Boaz Bassen verlängerte auf Troy Bourke, der seinen sechsten Saisontreffer erzielte. Dann mussten die Schwenninger und Torhüter Joacim Eriksson in doppelter Unterzahl jedoch den 1:1-Ausgleich durch Spencer Abbott (15.) hinnehmen. Die Gäste erspielten weitere Möglichkeiten in dieser Phase und belohnten sich mit dem 2:1 durch David Stieler (19.).

Troy Bourke zeigte sich in der ersten Drittelspause selbstkritisch: "Wir haben in den letzten Minuten zu soft gespielt. Dabei ist es für uns im Kampf um den vierten Platz in der Gruppe praktisch ein Sechs-Punkte-Spiel."

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Augsburgs Marco Sternheimer (26.) hatte Pech mit einem Lattenschuss – auf der anderen Seite "kratzten" die Panther einen Schuss von Thuresson hinter dem geschlagenen Keeper Olivier Roy von der Torline. Doch dann fiel das 2:2 in Überzahl durch Tylor Spink (33.) nach guter Vorarbeit von Bourke.

Im dritten Viertel erzielten die Schwenninger durch David Cerny (erstes Saisontor) nach einem schnellen Umschalten in der 47. Minute das 3:2. Augsburg antwortete mit dem 3:3 durch Andrew Leblanc (54.) und legte nach einem Bilderbuch-Angriff durch Stieler (58.) auf 4:3 nach. 51 Sekunden vor dem Ende verließ Eriksson seinen Kasten, doch es sollte nicht mehr reichen.