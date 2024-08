1 Philipp Wolf sah in Esslingen einen verdienten Sieg der Gastgeber. Sein Team führte zwischenzeitlich 2:1. Foto: Kara

Im Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger muss sich die U23 der TSG Balingen 2:4 geschlagen geben. Dabei führte die Mannschaft im Verlauf der 2. Halbzeit mit 2:1, kassierte aber noch drei Treffer.









Bis zur 78. Minute stand die TSG Balingen II am Samstagabend in einer Live-Tabelle mit sechs Punkte da. Gut eine Viertelstunde später und damit kurz nach dem Abpfiff waren es hingegen nur drei. Der gastgebende FC Esslingen drehte die Partie in der Schlussphase.