Ob an Gebäuden, auf Nationalpark-Pässen oder Regierungsprogrammen: Trumps Name und Abbild taucht in den USA an immer mehr Orten auf. In einem Fall war Widerstand dagegen nun erfolgreich.
Washington - Das Kennedy Center in Washington hat den Namen von US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben von seiner Fassade entfernt. Bezeichnungen wie "Trump Kennedy Center" oder "Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts" seien zudem von der offiziellen Website der weltberühmten Kultureinrichtung genommen worden, teilte ein Vertreter des Kennedy Centers in einem Gerichtsdokument mit.