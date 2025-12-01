Niederlage des: Daniel Seemann ordnet Leistung ein – „So wie wir stehen, ist es schon richtig“

Der Tabellenzweite der Verbandsliga hat sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und langsam rücken die Verfolger des FC Holzhausen näher.
Der FC Holzhausen ist mit einer 1:2 Niederlage in die Rückrunde der Verbandsliga gestartet. Bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen gab es kaum ein Durchkommen für das Team aus dem Sulzer Stadtteil. Das lag zum einen am engen Kunstrasen und dem tiefstehenden Gegner, zu anderen aber auch daran, dass dem FCH der letzte Pass oder der erste Kontakt vor dem Tor nicht gelingen wollte. Nichts Neues in der aktuellen Saison. Zwar hatte der FCH mit den sieben Toren aus dem Spiel gegen die TSG Tübingen die Trefferbilanz aufgebügelt, doch insgesamt fällt es der Mannschaft nicht so leicht, vorne die entscheidenden Tore zu machen.