Niederlage des: Daniel Seemann ordnet Leistung ein – „So wie wir stehen, ist es schon richtig“

Der Tabellenzweite der Verbandsliga hat sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und langsam rücken die Verfolger des FC Holzhausen näher.

Der FC Holzhausen ist mit einer 1:2 Niederlage in die Rückrunde der Verbandsliga gestartet. Bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen gab es kaum ein Durchkommen für das Team aus dem Sulzer Stadtteil. Das lag zum einen am engen Kunstrasen und dem tiefstehenden Gegner, zu anderen aber auch daran, dass dem FCH der letzte Pass oder der erste Kontakt vor dem Tor nicht gelingen wollte. Nichts Neues in der aktuellen Saison. Zwar hatte der FCH mit den sieben Toren aus dem Spiel gegen die TSG Tübingen die Trefferbilanz aufgebügelt, doch insgesamt fällt es der Mannschaft nicht so leicht, vorne die entscheidenden Tore zu machen.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 VfL Nagold effizient im Flutlichtspiel bei der SG Empfingen Der VfL Nagold zeigt sich am Freitagabend in besserer Form und schlägt die SG Empfingen. Diese war zuerst harmlos und dann nicht so effizient wie der VfL. „Mir war schon vor dem Spiel klar, dass wir uns von den sieben Toren gegen Tübingen nicht blenden lassen dürfen“, sagte Trainer Daniel Seemann nach der Niederlage in Dorfmerkingen. „Uns fehlt es einfach nach vorne.“ Hier wird in der Winterpause sicherlich der Punkt sein, an dem das Trainerteam ansetzen wird.

13 Gegentoren in 17 Spielen

Denn mit der Defensive kann man zufrieden sein. Zwar leistete sich Holzhausen in Dorfmerkingen zwei verschlafene Momente, die zu den beiden Gegentreffern führten, doch insgesamt sprechen 13 Gegentoren in 17 Spielen eine deutliche Sprache.

Unsere Empfehlung für Sie Reutlingen – TSG Balingen II TSG verpasst Sprung an die Tabellenspitze Mit einem 2:2-Remis bei Croatia Reutlingen verpasste die TSG Balingen II am Sonntagnachmittag den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Landesliga.

Dass es nun in Dorfmerkingen für seine Mannschaft nicht so gelaufen ist wie erhofft, ist für Seemann kein Weltuntergang. „Mit der Niederlage kann ich besser leben als mit der gegen den SSV Ehingen-Süd“, fasste er es zusammen. Beim knappen 0:1 war der 33-Jährige mit der Leistung des Teams nicht zufrieden. Das war allerdings gegen die Sportfreunde nicht der Fall.

Sechs Punkte Vorsprung

Trotzdem muss der FC Holzhausen den Ersten Young Boys Reutlingen aufgrund der Niederlage ziehen lassen. Diese haben durch den 5:1 Sieg gegen den FC Rottenburg nun sechs Punkte Vorsprung. „So wie wir stehen, ist es schon richtig. Die Young Boys sind aktuell einfach das Maß aller Dinge.“ Gleichzeitig hatte der FCH auch das Glück, dass der direkte Verfolger TSV Berg beim FC Esslingen verlor. „Am Wochenende haben wir wieder die Chance, einen Gegner auf Distanz zu halten“, blickt Seemann bereits auf das Duell mit dem TSV Oberensingen – die letzte Partie vor der Pause.