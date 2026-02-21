Niederlage beim FC 08 Homburg: Gravierende Fehlentscheidung als Knackpunkt – TSG Balingen verliert und hadert

Mit einem 0:4 ist die TSG Balingen in die Restrückrunde gestartet. Die Pleite in Homburg sorgte auf Balinger Seite für reichlich Unverständnis – gegenüber der Schiedsrichterin.
Eine haarsträubende Fehlentscheidung hat die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen am Samstag um den Lohn für einen bis dahin überzeugenden Auftritt, vor allem aber um mögliche Punkte im Abstiegskampf gebracht. Eine halbe Stunde war im Waldstadion des FC 08 Homburg gespielt, als Jonas Fritschi von Schiedsrichterin Naemi Breier zum Rapport gebeten wurde. Der Balinger hatte zuvor auf der rechten Außenbahn einen langen Ball der Gastgeber unterschätzt und seinen Gegenspieler Nico Jörg anschließend leicht an Trikot und Schulter gezupft – ein kalkuliertes, ein taktisches Allerweltsfoul, eben um Jörg gerade noch rechtzeitig aus dem Tritt zu bringen. Und einer Verwarnung wert.