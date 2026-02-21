Niederlage beim FC 08 Homburg: Gravierende Fehlentscheidung als Knackpunkt – TSG Balingen verliert und hadert

Mit einem 0:4 ist die TSG Balingen in die Restrückrunde gestartet. Die Pleite in Homburg sorgte auf Balinger Seite für reichlich Unverständnis – gegenüber der Schiedsrichterin.

Eine haarsträubende Fehlentscheidung hat die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen am Samstag um den Lohn für einen bis dahin überzeugenden Auftritt, vor allem aber um mögliche Punkte im Abstiegskampf gebracht. Eine halbe Stunde war im Waldstadion des FC 08 Homburg gespielt, als Jonas Fritschi von Schiedsrichterin Naemi Breier zum Rapport gebeten wurde. Der Balinger hatte zuvor auf der rechten Außenbahn einen langen Ball der Gastgeber unterschätzt und seinen Gegenspieler Nico Jörg anschließend leicht an Trikot und Schulter gezupft – ein kalkuliertes, ein taktisches Allerweltsfoul, eben um Jörg gerade noch rechtzeitig aus dem Tritt zu bringen. Und einer Verwarnung wert.

Nicht nur Fritschi staunte jedoch nicht schlecht, als die Schiedsrichterin stattdessen die Rote Karte zückte und den Balinger in der 31. Minute vom Feld schickte. Breier musste die Szene als Notbremse gewertet haben. Doch mit dieser Einschätzung lag sich buchstäblich einige Meter daneben.

Krasse Fehlentscheidung

Eine eindeutige Torchance hatte Fritschi, nach nach der Mittellinie in Handlungsnot geraten, schon alleine deswegen nicht vereitelt, weil der zart geschubste Homburger sich anschließend noch mit zwei Balinger Verteidigern hätte auseinandersetzen müssen. Die lauerten im Zentrum und waren eben deutlich näher zum Tor positioniert als Fritschi, sein Homburger Gegner und dessen mitgelaufenen Mitspieler.

Die Balinger verstanden die Welt nicht mehr. Und sie hatten auch allen Grund dazu. „Diese Karte ist mit keiner Auslegung im Regelwerk erklärbar und daher auch nicht vertretbar“, erklärte TSG-Manager Jonathan Annel nach dem Spiel. „Das ist schade und vor allem sehr ärgerlich, weil wir bis dahin die bessere Mannschaft waren.“ In Unterzahl konnten die Schwaben dem Tabellenfünften nur noch wenig entgegensetzen. „Dann ist es gegen eine so starke Mannschaft schwer“, so Annel weiter. „Dann bekommt Homburg die Räume, dann kommen die Chancen und dann eben auch die Gegentore.“ Tatsächlich stellte der Platzverweis die Partie auf den Kopf.

Ausfälle in der Abwehr

Die abstiegsbedrohten Württemberger, die ohne ihre Stammverteidiger Matthias Schmitz (Fußentzündung) und Sascha Eisele (Kreuzband-OP) antreten mussten, hatten dem Favoriten bis dahin in nichts nachgestanden, durch Amnay Moutassime (2. und 23. Minute), David Giermann (17.) und Simon Klostermann (18.) sogar gute bis sehr gute Chancen auf die Führung gehabt. Doch nachdem Fritschi, der seinen Torwart Elvin Kovac in der 2. Minute mit einer verunglückten Rückgabe ins Schwitzen und Fliegen gebracht hatte, zum Duschen geschickt wurde, spielten die Homburger ihre Klasse aus. Zuvor waren sie vom hohen Pressing der TSG überrascht worden und offensiv blass geblieben.

Auch das 0:2 ist strittig

Insbesondere Kaan Inanoglu, den die Saarländer in der Winterpause von Eintracht Frankfurt ausgeliehen haben, stach nun heraus. Der US-Amerikaner mit türkischen Wurzeln war an allen vier Treffern des FC 08 beteiligt, die beiden ersten Treffer besorgte er selbst: Beim 1:0 (37.) nahm er ein hohes Anspiel sehenswert aus der Luft, verlud damit im Strafraum seinen Balinger Gegenspieler und dann auch TSG-Keeper Kovac. Beim 2:0 (41.) schlenzte der 20-jährige Inanoglu das Leder sehenswert ins Lattenkreuz. Auch hier hatten die Balinger bei Schiedsrichterin Breier protestiert, sie wollten ein Handspiel von Vorlagen-Geber Miguel Goncalves gesehen haben – schwer zu entscheiden.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Markus Mendler noch den Balinger Pfosten (45.+1), ehe es die Gastgeber nach der Pause deutlich machten: Inanoglu nahm den durchgesprinteten Jörg mit, der umtanzte im Sechzehner seinen Mitspieler und netzte zum 3:0 (57.) ein. Den Schlusspunkt auf der Anzeigetafel setzte Armen Qenaj, der sich keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Strafraum-Klein-Klein zu Nutze machte und das 4:0 (66.) erzielte. Qenaj, von Inanoglu bedient, hätte in der 71. Minute sogar auf einen Fünf-Tore-Unterschied erhöhen können, als er Kovac schon umkurvt hatte, aber nur den Pfosten traf (71.).

Isik klar und deutlich

Auch für TSG-Trainer Murat Isik, der sich auf dem Feld vehement beschwerte und dafür von Breier noch Gelb kassierte, entschied der Platzverweis die Partie. Er mache der Schiedsrichterin keinen Vorwurf, jeder habe mal einen „schlechten Tag“. Dennoch habe sie das Spiel mit mindestens einer, vermutlich zwei Fehlentscheidungen „runtergepfiffen“, so Isik, nach der Partei in gewohnt sachlicher Tonlage. Der Heimsieg sei am Ende auch in der Höhe verdient, urteilte der Balinger Coach. „Homburg hat die Überzahl fein ausgespielt und keine Konter mehr zugelassen. Dennoch tut die Niederlage weh, weil wir bis zur Unterzahl sehr gut im Spiel waren“, so Isik. „Am Ende sind es dann eben äußere Eingriffe, die uns klar benachteiligen und gegen die wir nicht ankommen. Das ist bitter.“ TSG Balingen: Kovac; Giermann, Hannak (74. Maier), Jäger, Fritschi, Colic, Latifovic, Schmidt (61. Pilic), Kike (61. Deininger), Moutassime (74. Birkic), Klostermann (61. Eroglu).

Statistik zum Spiel

Tore: 1:0, 2:0 Inanoglu (37., 41.), 3:0 Jörg (57.), 4:0 Qenaj (66.).

Rote Karte: Fritschi (B., 31.).

Schiedsrichterin: Naemi Breier (Ayl).

Zuschauer: 958.