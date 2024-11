Niederlage an Halloween

1 Andreas Wendel kassiert mit seiner Mannschaft eine Niederlage. Foto: Kara

Beim HC Neuenbürg 2000 unterliegt das Team von Andreas Wendel mit 25:31. Die Gastgeber revanchieren sich damit für die Pleite im Hinspiel.









HERREN REGIONALLIGAHC Neuenbürg 2000 – HSG Albstadt 31:25 (15:13). Die Gastgeber erwiesen sich an Halloween gewissermaßen als „Schreckgespenst“ für die Handballer der HSG Albstadt. Das Hinspiel anderthalb Wochen zuvor in eigener Halle hatte die Wendel-Sieben noch klar mit 38:30 für sich entschieden – am Donnerstagabend gab es eine Auswärtsniederlage.