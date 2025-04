Der bevorstehende Besuch soll ein neuerlicher Höhepunkt in den Beziehungen zwischen den beiden Partnergemeinden Niedereschach und dem spanischen Arzúa werden.

Sicherlich hat der eine oder andere noch die temperamentvollen musikalischen Auftritte der spanischen Gäste mit der Musikgruppe „Rondalla Moraima“ aus dem fernen Galicien anlässlich des Eschach-Festivals im Jahr 2018 vor Augen oder im Ohr.

Lesen Sie auch

Die Musikgruppe ist mit ihrer faszinierenden Musik mit Gitarren, Lauten, Bandurrias und Gesang auch diesmal wieder mit dabei, dazu neben den politischen Vertretern des erkrankten Bürgermeisters auch Mitglieder des spanischen Freundeskreises um dessen Präsident José Abel.

Auch Urgestein mit dabei

Und, was vielen Niedereschacher und Kappeler Bürgern eine besondere Freude sein dürfte: auch der frühere Kappeler Ortschaftsrat und langjährige Dirigent des Kappeler Jugendorchesters der Trachtenkapelle, Felipe Fernández, seine Natalia und sein Vater Ramon, einer der letzten echten Urgesteine aus den Anfängen der Partnerschaft vor nunmehr rund 60 Jahren, sind bei der Besuchergruppe mit dabei.

Die Gäste aus Arzúa erwartet wieder ein umfangreiches Besucherprogramm, das vom neuen Vorstandsteam des Freundeskreises Niedereschach mit Julia Schunk, Regina Rist und Corina Link zusammengestellt wurde.

Los geht es nach der Abholung der Gäste am Flughafen in Memmingen am Mittwochmorgen mit anschließendem Ausflug rund um Donaueschingen, natürlich mit Brauereibesichtigung, gefolgt von einem abendlichen Rathausempfang in Niedereschach. Der 1. Mai steht dann ganz im Zeichen des Maifestes des Trachtenvereins Reckhölderle an der Kulturfabrik, wo die Gäste neben der Bereicherung der Feierlichkeiten mit galicischen Klängen auch beim Anbringen der Partnerschaftstafel Arzúa-Niedereschach dabei sein werden.

Nach Tübingen und Wolfach

Und auch beim Maifest des Musikvereins Fischbach werden die Gäste aus Spanien erwartet. Tags darauf ist eine Ausflug nach Tübingen mit Stocherkahnfahrt auf dem Neckar und Stadtbesichtigung eingeplant, und am Samstag führt ein Ausflug in die entgegengesetzte Richtung in den Schwarzwald zur Dorotheenhütte in Wolfach und anschließender Erlebnisführung im Besucherbergwerk Grube Wenzel in Oberwolfach, bevor es am Sonntag dann wieder gemeinsam zur Verabschiedung der Freunde aus Galicien zum Flughafen Basel/Mulhouse geht.

Ein besonderes Anliegen ist es Bürgermeister Martin Ragg, die gesamte Bevölkerung aus der Gesamtgemeinde zum Besuchsprogramm einzuladen, gerade am 1. Maifeiertag zu den Maifesten an der Kulturfabrik wie auch in den Ortsteilen, welche die spanischen Gäste ebenfalls mit ihren musikalischen Beiträgen bereichern werden.

Die Partnerschaft

Beginn vor 60 Jahren

Die freundschaftliche Verbundenheit mit der Gemeinde Arzúa entstand dadurch, dass bereits vor rund 60 Jahren Frauen und Männer insbesondere aus Arzúa nach Niedereschach kamen, um den Arbeitskräftemangel auszugleichen. 2002 wurde diese Freundschaft mit einer offiziellen Partnerschaftsfeier in Niedereschach besiegelt, 2006 besuchte eine große Delegation aus Niedereschach die Gemeinde Arzúa, bei der die Partnerschaft nochmals bekräftigt wurde. Immer wieder kommt es zu verschiedenen Gastbesuchen, vor allem das traditionelle Käsefest in Arzúa wird immer gerne besucht.

Der Freundeskreis

2013 hat sich der Freundeskreis Niedereschach-Arzúa mit dem Ziel gegründet, die freundschaftliche Verbindung zwischen den Partnergemeinden zu festigen. Inzwischen konnten die Bande zwischen den beiden Gemeinden noch weiter intensiviert werden. Der Verkauf des Käse aus Arzúa ist in Niedereschach beim alljährlichen Adventsdörfle zum festen Bestandteil des Austausches geworden