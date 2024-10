Wiederum wird man als Demokrat, der sein Wahlrecht wahrnimmt, verunglimpft, diesmal von Ehepaar Bumann.

Erstens stellt sich mir die Frage ob alle, die darüber schreiben, wissen, was Nationalsozialisten sind. Zweitens stellt sich mir die Frage, ob wir nicht wichtigere Probleme haben.

Drittens stellt sich mir auch wie bei Herrn Lübben die Frage, was das Ehepaar Bumann für das Fortkommen der Gemeinde tut.

Falls das über mich gefragt wird: zwölf Jahre Schriftführer JCN, etliche Jahre Schriftführer MGV, 15 Jahre Betreuer beim FCK. Und in fünf Jahren lasse ich mich zur Wahl aufstellen, damit ich meine rechtsradikalen Gedanken in der Öffentlichkeit legal verbreiten kann. Ich lade das Ehepaar Bumann, Hartmut Lübben, Harald Zeiher und Martin Aichele ein, es mir gleichzutun. Dann können wir uns in fairem Wettstreit messen.

