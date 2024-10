An zahlreichen Infopunkten erfährt der Wanderer Interessantes über die Historie, das Sozialleben und die Natur in Niedereschach. Mal wandert man auf vogelkundlichem Pfad, dann wieder auf den Spuren der Römer.

Die Einstiegstafel für die Niedereschacher Kulturrunde befindet sich beim Parkplatz an der Kulturfabrik rechts neben der Brücke. Dort ist auch der Start des Vogelkundlichen Wegs. Der Infopunkt zwei befindet sich noch vor der Brücke auf der linker Seite.

Man überquert die Brücke und gelangt zum Glockenspiel am Rathaus und geht dann links weiter immer an der Eschach entlang.

Nach rund 100 Metern geht’s einen kleinen Abstecher nach rechts zum Infopunkt vier.

Der Wanderer überquert nach weiteren 50 Metern die Brücke beim Pflegehaus und geht dann rechts am „Schwätzbänkle“ vorbei bis zum Eingangsportal des Eschachpfades. Dort geht es wildromantisch an der Eschach entlang bis zum Serpentinenweg, der zum Hummelberg führt.

Pfad führt direkt zum Römerbad

Oben angekommen wandert der Gast rechts den Weg hinunter zum Schloss(meier)-hof. Dort geht es links an der Straße entlang und am Ortsausgang vorbei in Richtung Wald.

Weiter nach links und nach zirka 100 Meter die Treppe hinauf zum naturschönen Waldpfad, der direkt beim Römerbad endet.

Schon einige hundert Meter weiter zeugen die Überreste eines Römischen Gutshofs, mit einem wunderschönen Blick über die Region, einmal mehr von der Geschichte der Römer in und um Niedereschach.

Taubenmarkt

Man folgt anschließend zirka 100 Meter dem geteerten Weg zirka und geht rechts hinunter in das Teufental. Auf diesem Weg bleiben, bis man wieder auf einen geteerten Feldweg gelangt. Dann geht es nach 100 Meter rechts in einen landwirtschaftlichen Weg, bis der Wanderer wieder auf einen geteerten Weg kommt. Auf diesem Weg bleibend, kommt der Ausflügler am Bantlehof vorbei und gelangt nach Sinkingen zur Sinkinger Kapelle und dem Platz des Taubenmarkts.

Es geht über die Straße, dort befinden sich das Gasthaus Kreuz. Am Backhäusle vorbei führt die Tour die Stiegelegasse hinunter. Der Wanderer folgt diesem Weg, bis er in einen Wald kommt, wo es nach 200 Metern links einen steilen Waldweg hinaufgeht. Oben angekommen führt die Tour nach rechts bis zur Straße. Diese wird überquert, dann geht’s rund 50 Meter an der Straße entlang, links über einen Wanderparkplatz zum idyllischen Teufensee, der ebenfalls zur Rast einlädt.

Romantischer See

Am Ende des Sees führt ein geteerter Weg steil hinauf zu einem Wald. Dort angekommen, geht’s rechts weiter. Der Wanderer hält sich nun immer links und gelangt auf einen schmalen Waldpfad.

Am Ende des Pfades führt die Tour rechts den Weg hinunter. Unten angekommen links halten, dann taucht nach rund 30 Metern die Mariengrotte und die Wassertretstelle auf, in der man den müden Füßen eine willkommen Erholung gönnen kann.

Dort geht es rechts den Wiesenweg hinunter, über den Bachlauf, über einen kleinen Steg und auf dem Pfad am Waldrand entlang. Am Ende des Pfades führt der Weg links zurück nach Niedereschach.

Niedereschacher Kulturrunde

Tourdaten

Länge: 12 KilometerGehzeit: 3,5 StundenHöchster Punkt: 705 MeterHöhenmeter Anstieg: 261Höhenmeter Abstieg: 261Schwierigkeit: mttel

Anreise

ÖPNV: Bus bis Niedereschach, Steigstraße oder Altes RathausAuto: Niedereschach, Steigstraße, Anfahrt aus Richtung Villingen über L 178 oder A 81, Ausfahrt Zimmern Parkmöglichkeiten Parkplatz Kulturfabrik, Steigstraße Einkehrmöglicheiten Gasthaus zum Kreuz in Niedereschach-Fischbach