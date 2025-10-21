Niedereschacher in Spanien: Verbindung nach Galicien durch persönliche Kontakte beflügelt

Gemeinderätin Elisabeth Beck-Nielsen und ihr Ehemann Christof Beck besuchten ein spanisches Ehepaar in Niedereschachs Partnerstadt Arzúa im spanischen Galicien.
Beim Besuch der Delegation aus der spanischen Partnergemeinde Arzúa im Mai mit einem umfangreichen Rahmen- und Ausflugsprogramm für die spanischen Gäste wurden nicht nur alte Freundschaften aufgefrischt. Auch neue Bekanntschaften wurden geknüpft wie die von Gemeinderätin Elisabeth Beck-Nielsen und ihrem Ehemann Christof Beck und dem spanischen Ehepaar Dores Fernández Abel und ihrem Mann Anxo Martins.