Niedereschacher Gemeinderat: Grüne fordern Finanzspritze für Vereine

Dringenden Handlungsbedarf sah die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bei der Vereinsbezuschussung. In einem Antrag forderte die Fraktion eine Förderung in Höhe von 200 000 Euro im Haushalt 2025 zu berücksichtigen. Das Problem: Auf die Gemeinde kommen finanziell betrachtet schwierige Zeiten zu.