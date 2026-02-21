Niedereschacher forscht nach: 295 Leiber-Motive weltweit verbreitet

Mit dem Leben und dem Schaffen des aus Niedereschach stammenden berühmten Malers Fridolin Leiber hat sich Hans Otto Wagner intensiv beschäftigt.
Der Fischbacher Hans Otto Wagner, wegen seiner Forschungen rund um den römischen Gutshof und die Römeranlage auf dem Fischbacher Bubenholz weithin bekannt und hochgeschätzt, hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit einem der berühmtesten Niedereschacher Fridolin Leiber (1843 – 1912) und dessen Lebensweg beschäftigt und auch nach seinen vielen weltbekannten Bildern geforscht.