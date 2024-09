1 Einer Großbaustelle glich 1999 und 2000 der Eschachpark in Niedereschach. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erinnerte Bürgermeister Martin Ragg daran, was der damalige Bürgermeister Otto Sieber und der damalige Gemeinderat mit diesem gewagten und weitsichtigen Erfolgsprojekt im positiven Sinne für Niedereschach geleistet haben. (Archivfoto) Foto: Albert Bantle

Bürgermeister Martin Ragg erinnerte im Gemeinderat an die Entstehung der Wohnanlage in Niedereschach. Im Eschachpark hat der damalige Gemeinderat ein weitsichtiges Projekt umgesetzt und dabei die damalige Industriebrache in der Ortsmitte beseitigen können.









Einstimmig zugestimmt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der Anpassung des Jahrespauschalbetrages, den die Gemeinde als Zuschuss an die Caritas Altenhilfe gGmbH Schwarzwald Baar für die Seniorenbetreuung in Niedereschach bezahlt.