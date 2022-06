2 Scherenschnitte bereichern das Leben von Achim Will. Foto: Albert Bantle

Achim Will hat während der Pandemie ein eigenes Rezept entwickelt, dem Frust zu entkommen. So kreiert er aufwendige Scherenschnitte mit den unterschiedlichsten Motiven.















Link kopiert

Niedereschach - Für viele Menschen hat die Corona-Pandemie ihren Alltag nachhaltig verändert. Die täglichen Routinen sowie soziale Kontakte wurden stark eingeschränkt – das war oftmals verbunden mit psychischen Nachwirkungen, da Bedürfnisse, die zu einer ausgeglichenen Psyche beitragen, untergeordnet werden mussten. Andere wiederum haben es geschafft, etwas Positives für sich aus der Krise zu gewinnen, herauszufinden, was man im Leben wirklich will und was das Leben bereichern kann. Zu den letzteren gehört der Niedereschacher Achim Will.

Motive zeigen Mut und Hoffnung

Mit kunstvollen Scherenschnitt-Arbeiten hat er sich die zwei Jahre Corona-Frust vom Hals gehalten und es zusätzlich noch verstanden, mit den Motiven seinen Mitmenschen Mut und Hoffnung zu machen auf eine Zeit nach Corona.

So vermittelt sein Motiv vom Einkaufsbummel im Warenhaus: "Irgendwann kann man bestimmt wieder nach Herzenslust und ohne Corona-Einschränkungen einkaufen gehen". Handtasche, Schuhe und Kleider sind da zum Verkauf ausgelegt, anschließend geht es hoch ins Café. Danach müssen die armen Männer die schweren Einkaufstaschen heimtragen.

Und da sich seine Tochter in Paris niedergelassen hat, hat er deshalb zu dieser Metropole eine besondere Beziehung. Speziell für die Teilnehmer des Forum-Französischkurses – sollten die einmal dorthin einen Ausflug machen – ist aus seiner Hand ein Stadtplan der französischen Hauptstadt entstanden: Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm, Montmartre mit Sacre-Coeur, die Pariser Oper, Pantheon und Arc de Triomphe sind zu sehen. Mittendurch fließt die Seine.

Auch seine verstorbene Katze Blacky ist in einem Scherenschnitt verewigt, selbst Banksys berühmtem geschredderten "Mädchen mit Ballon" hat er sich gewidmet.

Forum Niedereschach als Anlass für sein Hobby

Scherenschnitt-Grußkarten zu Weihnachten, Neujahr und Ostern sind es, mit denen Achim Will über die vergangenen zwei Jahre seine Freunde und Bekannten beglückt und aufgemuntert hat.

Aber wie ist Achim Will zu dieser Kunst gekommen? Beim Forum Niedereschach 2016 habe er an einem Kurs für Scherenschnitt mit Michaela David aus Bad Dürrheim teilgenommen. Dies sei für ihn Anlass gewesen, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen und sich immer intensiver der Kunst der Scherenschnitte zu widmen. Vor allem, weil es dazu recht wenig an Material brauche – dafür aber viel Sorgfalt und Geduld.

Fertigstellung dauert bis zu 40 Stunden

Da ihm die Sache viel Spaß gemacht hat und er ohnehin im Ruhestand sei, habe er mit einfacheren Arbeiten angefangen. Inspiriert auch vom Künstler HAP Grieshaber hat er sich nach und nach gesteigert bis hin zu höchst filigranen Kunstwerken, für deren Fertigstellung er bis zu 40 Stunden braucht. Diese Arbeit verlangt höchste Konzentration: Er kann nicht länger als zwei Stunden am Stück arbeiten, dann müsse er eine Pause einlegen

Für seine Arbeiten verwendet er als Werkzeug, neben der obligatorisch feinen Schere, ein Skalpell-Set. Das hat er von seinem Hausarzt anlässlich der Behandlung nach einem Unfall als Geschenk bekommen, nachdem dieser von seiner Vorliebe für die Scherenschnitt-Kunst erfahren hatte. Momentan arbeitet er an seinem neuesten Kunstobjekt, der Pariser Oper nach den Vorlagen aus einem Buch. Das hat er von seiner Ehefrau Angelika geschenkt bekommen.

Für Achim Will ist klar, dass er auch nach der Corona-Zeit seine Mitmenschen mit seinen kunstvollen Scherenschnitt-Motiven erfreuen möchte.

Info: Über den Scherenschnitt

Der Scherenschnitt, auch Schattenriss oder Schwarzbild genannt, ist ein kunsthandwerkliches Verfahren, das aus China und Persien kommend im 17. Jahrhundert in Europa Einzug hielt. Zugleich steht der Begriff für das künstlerische Ergebnis der Technik.

Beim Scherenschnitt wird Papier oder ein anderes flaches Material mittels einer Schere oder anderer spezieller Schnittinstrumente so bearbeitet, dass entweder der verbleibende Umriss oder die Ausschnitte oder beides ein anschauliches Bild ergeben, das realistisch oder schematisch kann.

0