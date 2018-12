Niedereschach Zur Weihnachtszeit einfach mal wieder etwas Gutes tun

Anders war das bei Haimo Barthel von der in Niedereschach ansässigen Fahrschule "Route 68". Er hatte genau die aufgeführten Gedanken und dachte sehr intensiv darüber nach, was er als Fahrschullehrer ganz konkret tun könnte und beneidete dabei einige seiner guten Bekannten, darunter die "Dörr-Brüder" aus Villingen, die Musik machen können und damit immer wieder den Einstieg dafür finden, sich mit Hilfe der Musik sozial zu engagieren und etwas Gutes zu tun.

Auf seinen Beruf bezogen, kam Barthel auf die Idee, in seiner Fahrschule die Aktion "Trostpflaster 2018" zu starten und hierfür auf seine Fahrschüler zuzugehen. Er bot an, gegen eine kleine Spende einen Tag lang von morgens bis abends seinen Fahrschülern eine kostenlose Fahrstunde zu erteilen und das so eingehende Geld dem Sozialfonds der Gemeinde Niedereschach zu spenden, da es auch in Niedereschach Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Zuvor hatte sich Barthel in einem Gespräch mit Bürgermeister Martin Ragg erkundigt, wie das so läuft mit dem einst vom Alt-Bürgermeister Otto Sieber ins Leben gerufenen Sozialfonds, für den damals Ehrenbürgerin Hildegard-Strohm den finanziellen Grundstock legte.

Im nächsten Jahr soll es wieder eine Aktion geben