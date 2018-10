Adrian Herbst hat seine Prüfung zum Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker mit Bravour bestanden. Er hat seine Lehre als Anlagenmechaniker bei der Firma King in Dunningen mit Auszeichnung absolviert. Nach 18 Monaten Berufserfahrung besuchte er die zweijährige Technikerschule (Heinrich- Meidinger-Schule) in Karlsruhe, die er mit Erfolg im Juli abschloss. Seit Anfang September arbeitet Adrian Herbst wieder im elterlichen Betrieb, in dem er sich in Zukunft verstärkt um den planerischen Bereich kümmern wird. Foto: Bantle