Niedereschach Zukunft der Apotheke ist gesichert

Bereits seit zwei Jahren stand Susanne Wohlfarth in Kontakt mit der Gemeinde in Person von Bürgermeister Martin Ragg und Wirtschaftsförderer Gunnar von der Grün, die beratend und unterstützend mit eingebunden waren. Auch Annegret Guhl als Vermieterin hat mit dazu beigetragen, dass in ihren Räumen weiterhin eine Apotheke bleiben kann. Sie alle erfüllt es mit großer Freude, dass mit Simon-Peter Skopek ein erfahrener Nachfolger gefunden ist. Skopek betreibt bereits in Schramberg-Sulgen und in Königsfeld jeweils eine Apotheke und ist zudem Mitglied im Landesvorstand es Apothekerverbandes. Am Freitag trafen sich Ragg, von der Grün, Guhl und Skopek mit Wohlfarth in der Apotheke und gaben die Übergabe zum 1. Januar offiziell bekannt. Am Samstag, 2. Januar, ist die Eschach-Apotheke allerdimgs wegen der Übergabe geschlossen.

Bürgermeister Ragg dankte der Vermieterin Annegret Guhl, ihrem Nachfolger Simon-Peter Skopek und vor allem auch Susanne Wohlfarth und ihrem ganzen Apothekenteam. Die auch von den Bürgern so empfundene, immer freundliche, kompetente und von Hilfsbereitschaft geprägte Bedienung der Kunden sei ein Markenzeichen der Eschach-Apotheke gewesen, und dies werde unter seiner Leitung auch so bleiben, ist sich Ragg sicher. Zumal Skopek das bisherige Personal komplett übernimmt. "Wir in Niedereschach sind stolz, eine solche 1a Apotheke zu haben", so Ragg. Bei seinen Dankesworten an Annegret Guhl betonte der Schultes, dass deren Herz für Niedereschach und die Apotheke schlägt, und auch deshalb der komplexe Wechsel nun nahtlos erfolgen kann. Dankbar zeigte sich das Gemeindeoberhaupt auch gegenüber Simon–Peter Skopek, den er als überaus kompetenten Apotheker lobte. Ragg wünscht sich, dass die Bevölkerung dem neuen Betreiber dasselbe Vertrauen entgegenbringt wie dessen Vorgängerin.