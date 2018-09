Niedereschach Zu Gast bei Pater Jose

Die Frauen unternahmen in Engen eine Zeitreise ins Jahr 1868. Zusammen mit der Grenzgängerin Anna-Maria Speck genossen die Teilnehmer dabei eine ganz besondere Stadtführung, bei der es viel zu lachen gab. Danach trafen sich die Frauen mit dem früher in Niedereschach tätigen Pater Jose in der Kirche seiner jetzigen Pfarrei in Engen zu einem christlichen Impuls. Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß. Mit einer Spende von der Frauengemeinschaft und einigen Privatpersonen für seine von einer Hochwasserkatastrophe betroffene Heimatregion in Indien verabschiedete sich die Ausflugsschar.

Von Engen ging die Fahrt dann weiter nach Radolfzell wo die Frauen noch genug Zeit zum Bummeln hatten.