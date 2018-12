Niedereschach Zauber der Dorfweihnacht

Niedereschach-Kappel. Weil der Dauerregen pünktlich aufhörte, stand angeregten Gesprächen nichts im Weg. Gemeinsamkeit erleben, in der Ortsmitte in Kappel Punsch, Glühwein und Waffeln genießen und sich so auf den Heiligabend einstimmen und das gesellige Zusammensein bei einem gemütlichen Schwätzchen und weihnachtlichen Weisen genießen – das ist das ganze Geheimnis und gleichzeitig der Zauber der Dorfweihnacht in Kappel.

Und von überall her waren sie wieder angereist, ehemalige Kappeler Bürger, die inzwischen in die nahe und weite Welt hinausgezogen sind, aber auch Einheimische und Bürger der Nachbargemeinden, um alte Bekannte wieder einmal zu treffen: Viele Dauchinger, Obereschacher und Weilersbacher Gesichter waren zu sehen, und auch aus anderem Niedereschacher Ortsteilen waren Bürger gekommen. Mit weihnachtlichen Weisen musikalisch untermalt und gestaltet wurde die Glühweinfeier von der Trachtenkapelle Kappel unter Leitung des Dirigenten Andreas Hirt. Ganz im Sinne der weihnachtlichen Tradition des Schenkens wird auch der Erlös des Glühweinverkaufs des FC Kappel mit Tischtennisabteilung für eine gute Sache verwendet, in diesem Jahr für die Feldner Mühle. Die ­Easy Rider werden den Erlös des Waffel- und Früchtepunschverkaufs einer sozialen Einrichtung innerhalb der Gesamtgemeinde spenden, so dass alle etwas davon haben.

Die Tradition in Kappel besteht bereits seit 1957, damals spielten die Musiker an verschiedenen Stellen im Dorf die bekannten Weihnachtslieder. 1980 wurde diese Gewohnheit in das weihnachtliche Platzkonzert in der Dorfmitte umgeändert. Bald folgten die kulinarischen Angebote, so dass sich die beliebte "Dorfweihnacht" in der jetzigen Form entwickelte.