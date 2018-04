Niedereschach Wolfgang Storz geht in Ruhestand

Niedereschach/Dauchingen. Storz hat sich für die Altersteilzeit entschieden. Für ihn beginnt Ende April die Freistellungsphase bis zum Übergang in den Ruhestand.

Ragg erinnerte in seiner Laudatio an die einzelnen beruflichen Stationen, die mit Fachstudium an der Forstfachhochschule in Rottenburg begannen. Danach folgte die Übernahme in die Inspektorenlaufbahn, bis 1991 als Büroleiter in Schönau im Schwarzwald. Seit 1991 ist er in Niedereschach als Revierförster für den Gemeindewald zuständig. Viele Niedereschacher Bürger hätten Storz in dieser Zeit als Privatwaldbesitzer kennen und schätzen gelernt – besonders in seinen eigens für Bürger eingerichteten Sprechstunden.

Was er an Förster Storz immer besonders geschätzt habe, war neben dem Fachwissen seine Aufgeschlossenheit gegenüber allen Parteien. Ob Waldbesitzer, Naturschützer, Jäger, Waldnutzer oder die Gemeinde, alle haben andere Ansprüche an den Wald. Um es allen Recht zu machen, sei schier ein Ding der Unmöglichkeit, so Ragg. Die rechtzeitige Umgestaltung des Waldes im Zuge des Klimawandels lasse diesen heute hervorragend dastehen. Etliche organisatorische Umbrüche wie 1998 die Forstreform, in der Reviere und Forstämter zusammengelegt wurden und die Verwaltungsreform 2005, mit der Eingliederung der Forstämter in das Landratsamt, habe Storz über sich ergehen lassen müssen.