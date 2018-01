Niedereschach Wohngemeinschaft als neue Form

Thomas Kreilinger, der beim Caritas-Verband zuständig ist für die Altenhilfe, hat ganz besondere Vorstellungen und Visionen, wenn es um altersgerechtes Wohnen geht. "Leben auch mit Betreuung im Alter muss bezahlbar werden", so Kreilinger, und vor allen Dingen sollten die Menschen in ihren angestammten Quartieren bleiben dürfen. Land, Kreise und Gemeinden müsse man in die Pflicht nehmen und Wohnformen, in denen selbstbestimmtes Wohnen und notwendige Pflege möglich sind, sollten gefördert werden. Solche Quartiere zu schaffen sollte sich jede Gemeinde zur Pflichtaufgabe machen, so Kreilinger.

In Brigachtal, in der Marbacher Straße, ist gerade ein attraktiver Neubau entstanden, in dem ab Februar diese fürs Leben im Alter relativ neue Wohnart gelebt werden soll. Und die Nachfrage nach den zwölf kleinen Wohnungen sei enorm gewesen, erinnert sich Thomas Kreilinger. Immer mehr Menschen wollten auch im Alter selbstbestimmt wohnen – ein Trend geht hin zur Pflege-Wohngemeinschaft.

Man genieße sein individuelles Wohnen in einem barrierefreien Appartement, in dem man über eine eigene Nasszelle und gegebenenfalls auch über eine Kitchenette verfüge und nehme je nach eigenem Bedürfnis trotzdem am gemeinschaftlichen Leben teil. Während die familiäre Atmosphäre in diesen neuen Konzepthäusern ein besonderes Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit biete, lasse der strukturierte Tagesablauf der Gruppe dennoch genügend Raum für individuelle Wünsche und Bedürfnisse.