Niedereschach Wochenlang Baustelle

Niedereschach (alb). Gemeinderätin Ilse Mehlhorn bat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Ortsbaumeister Leopold Jerger um Auskunft darüber, weshalb die Telekom, die derzeit die Leitungen von Verteilerkasten zu Verteilerkasten mit Blick auf den Glasfaseranschluss verlege, dazu berechtigt sei, die dabei "aufgebuddelten" Gehwege, so wie zuletzt vor der stark frequentierten Arztpraxis in der Steigstraße, wochenlang offen zu lassen.