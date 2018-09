Niedereschach Wiedersehen mit Michael Storost gefeiert

Die lustigen Geschichten aus seiner Wirkungszeit in Kappel lösten immer wieder herzliches Lachen aus. Storost berichtete auch von seiner neuen Wirkungsstätte, seiner jetzigen Tätigkeit und seinen Plänen für die Arbeit in der Gemeinde. Anschließend feierte er mit den Frauen zusammen in der St.-Anna-Kirche einen Gottesdienst. Da die KFD den plötzlichen Tod ihrer Kassiererin Isolde Käfer verarbeiten muss, zog sich die Erinnerung an sie durch die Texte des Gottesdienstes, wodurch sie spürbar gegenwärtig war.

Ebenso betonte Storost die Wichtigkeit der Arbeit der Frauen in Kirche und Gesellschaft. Nach einer ausgiebigen Mittagspause verabschiedete sich Storost von den Teilnehmerinnen, nicht ohne für die lockere Abwechslung in seinem Pfarralltag zu danken. Am Nachmittag erkundeten die Frauen die Sehenswürdigkeiten von Haigerloch zu Fuß. Während einer Stadtführung wurde ihnen die Wallfahrtskirche St. Anna erklärt. Vorbei am Römerturm führte der Weg zur evangelischen Kirche, wo sich eine Rekonstruktion in den Abmessungen des Originals des Abendmahls von Leonardo da Vinci befindet. An verschiedenen Aussichtspunkten eröffnete sich immer wieder ein herrlicher Blick auf die Unterstadt und das Schloss mit der Schlosskirche.