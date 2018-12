Niedereschach Wetter in vollen Zügen genossen

Bevor Tauser über die zurückliegenden Aktivitäten berichtete, gab Bürgermeister Martin Ragg einen kurzen Abriss der aktuellen Kommunalpolitik. Tauser selbst gab einen Rückblick auf die Saison. Auf die erste Ausfahrt musste man allerdings warten, weil der Frühling nicht so recht in die Gänge kam. Dann wurde das Wetter zunehmend besser, und schließlich wurde den Radlern sogar ein Jahrhundertsommer geschenkt. "Wir als Radler aber, haben dieses tolle Sommerwetter in vollen Zügen genossen", freute sich Tauser. Das schöne Wetter blieb den Montagsradlern bis in den November treu. So konnte man am 12. November zur letzten Ausfahrt starten, bei allerdings schon grenzwertigen Temperaturen. Insgesamt gab es 33 Veranstaltungen, das war sogar eine mehr als 2017. "Leider war, bedingt durch Krankheit verschiedener Teilnehmer oder deren Partner, die Beteiligung insgesamt nicht ganz so hoch wie im Vorjahr", bedauerte Tauser.