Niedereschach Weiteres Baugebiet schon vorgeplant

Planungskosten sollen auch eingestellt werden, um die Erweiterung des Baugebietes Hornausenacker voranzutreiben. Alle Plätze des Bauabschnitts seien mittlerweile nicht nur verkauft, sondern auch bebaut, lobte Ragg. Nun müsse man neue Plätze schaffen.

Ortsvorsteher Werner Reich sagte, dass das Gebiet für die Erweiterung vorbereitet sei, zum Beispiel durch hinreichend dimensionierte Kanäle, so dass die Erschließung relativ günstig käme. Ohnehin seien das ja nur Auslagen, da das Geld über die Bauplatzverkäufe ja wieder hereinkomme.

Ein Notstromaggregat für die Feuerwehr und Whiteboards für die Grundschule sind zwei weitere Posten, die aber zusammen mit weniger als 10 000 Euro zu Buche schlagen.

Mit der Bürgerfragestunde kam aber noch ein weiterer Posten hinzu. Amalie Rebmann als Leiterin des Kindergartens regte an, dass die beiden Gruppenräume renoviert werden müssten. Zudem wäre es an der Zeit, die 30 Jahre alten Möbel auszutauschen und die in die Jahre gekommenen Küchen zu ersetzen.

Das Thema Tempo 30 in Wohngebieten wurde entlang der bekannten Meinungen, Gefühle und Befindlichkeiten geführt, wobei sich die Gegner weder von wissenschaftlichen Erkenntnissen noch der Empfehlung des ADAC leiten ließen.

Werner Reich und Dieter Raufer stimmten für Tempo 30, Siegfried Reich, Manfred Ketterer, Thomas Braun und Jutta Weisser dagegen. Sollte der Gemeinderat aber für Tempo 30 stimmen, war sich der Ortschaftsrat Kappel einig, dann im Sinne der Einheitlichkeit in der Gesamtgemeinde Tempo 30 auch in Kappel zu befürworten.