Niedereschach Wehr schult Kinder

Niedereschach (alb). Zum Helfertag eingeladen hatte die Jugendfeuerwehr Niedereschach, unter der Leitung von Jugendwart Thomas Tuchel, die Drittklässler der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar am Schulstandort in Niedereschach. Zur Freude von Tuchel beteiligten aus den Reihen der Jugendfeuerwehr nicht nur Mitglieder der Jugendwehr, sondern auch aktive Feuerwehrkameraden. Dabei erfuhren die Schüler alles darüber, wie sie sich bei einem Brandfall in der Schule oder in anderen Bereichen richtig verhalten.