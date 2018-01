Niedereschach Warten auf schnelles Internet

Niedereschach-Fischbach (alb). Aus den Reihen der Zuhörer meldete sich in der Sitzung des Ortschaftsrates im Pfarrhaus in Fischbach Herbert Schlenker zu Wort. Er fragte nach, ob mit Blick auf den Breitbandausbau und das schnelle Internet in Fischbach bereits jemand ganz konkret angeschlossen sei. Hierzu erklärte Ortsvorsteher Peter Engesser, dass er meine, dass die Firma Roth GmbH im Gewerbegebiet bereits angeschlossen sei. Hundertprozentig sagen könne er dies jedoch nicht. In seiner Eigenschaft als Busunternehmer erklärt Ortschaftsrat Dieter Petrolli, dass er bereits einen Anschluss für das schnelle Internet gestellt habe.