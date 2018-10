Niedereschach. Die Katholische Junge Gemeine Niedereschach veranstaltet mit der Unterstützung des Landkreises ein Warentauschtag am Samstag, 13. Oktober, in der Schulsporthalle, Friedhofstraße 10. Warenannahme von 10 Uhr bis 11 Uhr, Warenmitnahme von 10 Uhr bis 13 Uhr. Bei dieser Börse tauschen gebrauchte, aber noch gut erhaltene und voll funktionsfähige Gegenstände kostenlos ihren Besitzer. Ob alte Gardinen, Haushaltsartikel oder nicht mehr benutztes Spielzeug, das nur noch auf dem Dachboden sein Dasein fristet – das alles ist viel zu schade, um es einfach nur wegzuwerfen. Großmöbel bitte nicht anliefern, sie werden über eine Info an der Pinnwand vermittelt. Nicht angenommen werden Elektrogroßgeräte, Fernseher, Computer, Nachtspeicheröfen und Matratzen sowie defekte oder verschmutzte Waren.