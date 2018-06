Niedereschach Wahre Biker wirft nichts aus der Bahn

Niedereschach. Motorradfahrer aus ganz Deutschland und dem umliegenden Ausland bestimmten das Bild des Events, das räumlich völlig neu aufgestellt, erstmals rund um den Neubau der Firma Touratech sowie auf einem Teil der Dauchinger Straße, stattfand und bestens organisiert war. Seitens der Firma Touratech wurde alles getan, dass die Veranstaltung reibungslos und im für die Anwohner erträglichen Rahmen über die Bühne gehen konnte. Event-Organisator Philipp Blum von der Firma Touratech hatte im Vorfeld offenbar alle Punkte bis ins Detail durchdacht.

Besonders gefordert war das Touratech-Team am Freitagabend, als über Niedereschach ein schweres Gewitter mit starken Regenfällen niederging und das Polygonzelt aufgrund der Wetterlage evakuiert werden musste. Ganz ruhig ging diese Evakuierung innerhalb weniger Minuten über die Bühne, im Touratech-Shop, in Erd- und Obergeschoss fanden die Besucher stattdessen Platz. Sogar die geplanten Vorträge konnten dort durchgeführt werden. Lediglich das im Polygonzelt vorgesehene Rockkonzert fiel witterungsbedingt aus.

Die Biker aus nah und fern sind ganz offensichtlich Schlimmeres gewöhnt und genossen den Abend trotzdem in geselliger Atmosphäre. Auf dem Campingplatz wurde am Freitagabend für die ganze Nacht vom DRK ein "Infopoint" eingerichtet. Wer sein Zelt aufgrund von Überschwemmung oder Zerstörung nicht benutzen konnte oder wollte, hatte die Möglichkeit über den Infopoint einen trockenen Schlafplatz in der Niedereschacher Sporthalle zu beziehen. In Anspruch genommen hat dieses Angebot aber niemand. Die Biker, die oft die ganze Welt bereisen, meisterten diese Situationen mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit. Das dürfte auch am guten Krisenmanagement des Touratech-Teams gelegen haben, welches durch ständige Information der Besucher seinen Beitrag für den reibungslosen Ablauf des schwierigen Abends und der Nacht leistete.