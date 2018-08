Niedereschach Vorverkauf läuft

Niedereschach (alb). Der Musikverein Harmonie veranstaltet am Samstag, 15. September sein jährliches Oktoberfest in der Eschachhalle. "Kommt vorbei und feiert bei Bier und Hähnchen den Start in die Oktoberfest-Saison. Für beste Stimmung sorgt wieder die Partymaschine XXL", sagt dazu die Vorsitzende der Harmonie, Jenny Huber.