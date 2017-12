Niedereschach Vorgehen der Post kritisiert

Frage um Postagentur bereitet der Verwaltung "große Sorgen"

Wann und wo damit gerechnet werden kann, dass in Niedereschach wieder eine Postagentur zur Verfügung steht, das war auch Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Gemeinderat Thilo Briechle wollte von Bürgermeister Martin Ragg wissen, ob sich da schon eine Lösung abzeichne. Ragg bestätigte, dass die Frage der Postagentur ihm und der Verwaltung große Sorgen bereite. Nach der völlig überraschenden Mitteilung der Post-Agentur vom 6. Dezember, dass die Postagentur am selben Tage mit sofortiger Wirkung geschlossen worden sei, habe man nach den Gründen gefragt. Wobei sich beide Seiten, also Post-Agentur wie auch der bisherige Betreiber, ziemlich bedeckt gehalten hätten. Es müsse schon etwas ganz Gravierendes vorgefallen sein, was schließlich dazu geführt habe, dass die Post-Agentur fristlos geschlossen wurde. Es stehe definitiv auch fest, dass im Schwarzwald-Lädele keine Postagentur mehr eingerichtet werde.

Somit sei für die Gemeinde klar gewesen, dass man aktiv werden müsse auf der Suche nach einer neuen Postagentur samt Betreiber, so Ragg am Montagabend im Gemeinderat. Man habe auch bereits Kontakte aufgenommen mit hiesigen Geschäftsbetreibern, man könne sich aber auch vorstellen, dass sich da jemand selbstständig machen wolle. Mögliche Nachfolger für den bisherigen Agenturbetreiber stünden demnach in Aussicht, was jedoch noch fehle, seien die geeigneten Räumlichkeiten, wenn möglich in einem bereits bestehenden Geschäft und möglichst auch in oder nahe der Ortsmitte.