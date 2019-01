Niedereschach Vorbereitungen für Kickwochen laufen bereits

Nähere Infos finden Interessierte auf der Homepage www.fc-kappel.de unter Fußballferien. Dort befinden sich auch die Anmeldungsformulare. Anmeldeschluss ist 25. Juni.

Seit 15 Jahren werden die Fußballferien angeboten. "Angefangen haben wir mit 32 Jugendlichen 2003. Ein Jahr später waren es dann schon 56 Jugendliche, da kam man noch mit einer Woche zurecht", erinnert sich Erné. 2005 war das Interesse so groß, dass beschlossen wurde, eine zweite Woche anzubieten und von da an ging es nur noch bergauf, wie man an den heutigen Zahlen sieht.

Walter Erné organisiert seit Beginn "mit großer Freude" diese Fußballferien. Grundlage des Konzeptes sei, dass Jungen und Mädchen, Vereinsspieler und Nicht-Vereinsspieler, gemeinsam trainieren und eine oder zwei Wochen mit dem Ball und Kameradschaft Spaß haben. Es seien viele Freundschaften in den vergangenen Jahren entstanden – "und so eine Kickwoche ist doch auch ein tolles Geschenk zu Ostern oder zum Geburtstag" befindet der Organisator.