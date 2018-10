Erste vorbereitende Arbeiten für einen weiteren Fußgängerüberweg in der Niedereschacher Ortsmitte in Höhe der Bäckerei "Bantle" wurden dieser Tage erledigt. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der von den Experten der Verkehrsschau genehmigte Fußgängerüberweg, der für mehr Sicherheit der Fußgänger sorgen soll, noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Foto: Bantle